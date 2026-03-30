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CronacaTorino

Gattino incastrato in un’intercapedine salvato dai vigili del fuoco a Torino

Salvati anche 12 anatroccoli da un vascone di cemento con i bordi troppo alti per poter uscire

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3 secondi fa

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TORINO – Interventi dei vigili del fuoco negli ultimi giorni hanno permesso di salvare un gattino di 5 mesi incastrato in un’intercapedine di un’abitazione e 12 anatroccoli, risconsegnati insieme alla mamma anatra al CANC per la reintroduzione in un ambiente più idoneo.

Per approfondire:

“I nostri amici gatti ci stupiscono sempre. Ecco il recupero del cucciolo di 5 mesi, incastrato in una stretta intercapedine, che oggi ha impegnato la Squadra 51 e la Squadra USAR dei Vigili del Fuoco Torino” – scrivono sui social i soccorritori.

Invece, gli anatroccoli sono stati recuperati dalla Squadra SAF dei Vigili del Fuoco di Torino da un vascone di cemento con i bordi troppo alti per poter uscire

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