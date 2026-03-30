Scontro tra auto e monopattino, grave un ragazzino di 15 anni a Torino

TORINO – Un grave scontro stradale si è verificato oggi a Torino verso le 17,30 in corso Peschiera all’angolo con corso Racconigi. L’impatto è stato tra l’autista di un’auto e un ragazzino di 15 anni a bordo di un monopattino.

Il ragazzo è stato sbalzato a terra e le sue condizioni sono apparse subito serie. Soccorso dall’autista della vettura, sono poi intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero. Il giovane è stato trasportato al Cto, dov’è subito stato sottoposto ad una serie di esami.

Bisognerà ora capire le responsabilità perchè l’incrocio è regolato da un semaforo e quindi uno dei due ha evidentemente attraversato col rosso.

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