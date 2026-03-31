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Il cielo in una stanza, l’omaggio di Andrea Villa a Gino Paoli a Torino

Villa rende omaggio a Gino Paoli, cantautore friulano, in seguito alla recente scomparsa del 24 marzo 2026

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TORINO – È stato affisso in Corso Regina Margherita 76 a Torino un nuovo manifesto di Andrea Villa, lo street artist di Torino, già nominato Piemontese dell’Anno 2018 dai nostri lettori. Villa rende omaggio a Gino Paoli, cantautore friulano, in seguito alla recente scomparsa del 24 marzo 2026.

Per approfondire:

Questo manifesto costruisce un omaggio visivo e simbolico a Gino Paoli giocando su una delle sue immagini più iconiche: Il cielo in una stanza. La scelta di trasformare il titolo in “In cielo in una stanza” suggerisce uno slittamento semantico, quasi un passaggio definitivo: dalla dimensione intima e terrena della canzone a una dimensione ultraterrena, elegiaca.
L’uso di colori caldi e nuvole sature crea un’atmosfera sospesa, quasi mistica. Il volto dell’artista, rivolto verso l’alto, rafforza la lettura commemorativa e lo cristallizza in un’immagine iconica.

Spiega l’autore Andrea Villa riguardo il nuovo manifesto omaggio.

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