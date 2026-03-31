Muore agricoltore cuneese colpito dal calcio di un toro

ROCCA DE’ BALDI – Mentre lavorava nella sua azienda agricola di Rocca de’ Baldi, (CN), un toro l’ha colpito con un calcio mortale. Claudio Dardanello, 64 anni, agricoltore molto conosciuto nella zona, è stato ucciso dal tremendo impatto allo sterno. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio, 30 marzo. Scattati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Santa Croce” di Cuneo: le sue condizioni sono subito apparse disperate.

Sulle dinamiche dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte dello Spresal. Dardanello lascia due figli e una figlia.

Il Consiglio d’amministrazione del Consorzio del Bue grasso di Carrù, di cui Claudio era socio, si è stretto intorno alla famiglia esprimendo le più sincere condoglianze. Con i suoi capi, Claudio aveva partecipato a molte fiere zootecniche nel Cuneese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese