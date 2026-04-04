Anziana perde un borsello con 2mila euro durante i controlli all’aeroporto di Torino: ritrovato

TORINO – “Un immenso grazie alla Polaria di Caselle in particolare alla disponibilità precisione, gentilezza e professionalità degli operatori…Da parte della mia famiglia mille volte grazie. Persone come voi rendono migliore l’Italia”, queste le parole di gratitudine della famiglia della signora che in aeroporto aveva perso un borsello contente una consistente somma in denaro.

I fatti

Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha recuperato presso lo scalo aereo di Torino Caselle una importante somma di denaro contante (2000 euro) che una signora anziana, in partenza da Torino per una destinazione del sud Italia, custodiva in un borsellino che aveva con sé e che, durante le procedure necessarie per i controlli di sicurezza, aveva smarrito.

Appena venuti a conoscenza dello smarrimento, i poliziotti dell’Ufficio polizia di Frontiera Aerea di Caselle hanno visionato le immagini del circuito di video sorveglianza e dopo un’accurata analisi si sono accorti che il piccolo borsellino era rimasto nella vaschetta dei controlli, impilata erroneamente da un passeggero con le altre vuote e utilizzata, successivamente, da una coppia di persone anziane che hanno preso accidentalmente il borsello.

Gli operatori di polizia hanno individuato le due persone e al loro rientro dal viaggio hanno recuperato il borsello con l’intera cifra, che la coppia non era riuscita a restituire immediatamente per l’urgenza di prendere il volo.

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