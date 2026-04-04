BiellaCronaca
Prima la lite, poi l’aggressione a colpi di coltello: arrestato 31enne a Biella
L’aggredito è rimasto ferito nel tentativo di difendersi
BIELLA – Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri per violazioni personali aggravate.
I fatti
È cominciato tutto con una lite tra l’uomo di 31 anni, senza fissa dimora, e un 37enne. La lite a suon di insulti e minacce finisce presto con l’aggressione fisica vera e propria: il 31enne estrae un coltello dalla tasca del giubbotto, tentando di colpire al volto e al costato l’altra persona. L’aggredito, nel tentativo di difendersi, è riuscito a bloccare la lama con una mano, rimanendo ferito.
Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Biella che hanno arrestato l’aggressore. La Procura di Biella ne ha disposto il trasferimento in carcere.
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