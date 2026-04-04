Nella notte due escursioniste perdono il sentiero mentre percorrono la Via del Sale: salvate

ALESSANDRIA – Sono state salvate nella notte due escursioniste che avevano perso il sentiero.

Cosa è successo

Le due donne, di 35 e 31 anni, erano impegnate nel cammino della Via del Sale, lo storico percorso che collega Lombardia, Piemonte e Liguria da Varzi (Pavia) a Portofino. Si trovavano in zona Pian dell’Armà, a Capanne di Cosola, quando hanno smarrito il sentiero e, con l’arrivo del buio, hanno chiesto aiuto.

Sono subito intervenuti il soccorso alpino di Alessandria e dei vigili del fuoco di Tortona, insieme al soccorso alpino di Pavia e i vigili del fuoco di Voghera, che hanno trovato le escursioniste infreddolite ma in buona salute. Le due donne sono state accompagnate in un rifugio e quindi portate in ospedale dal persone del 118 per gli accertamenti del caso.

Immagine di repertorio

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