Seguici su

AlessandriaCronaca

Nella notte due escursioniste perdono il sentiero mentre percorrono la Via del Sale: salvate

Le due donne, di 35 e 31 anni, erano impegnate nel cammino della Via del Sale, lo storico percorso che collega Lombardia, Piemonte e Liguria

Pubblicato

2 giorni fa

il

ALESSANDRIA – Sono state salvate nella notte due escursioniste che avevano perso il sentiero.

Per approfondire:

Cosa è successo

Le due donne, di 35 e 31 anni, erano impegnate nel cammino della Via del Sale, lo storico percorso che collega Lombardia, Piemonte e Liguria da Varzi (Pavia) a Portofino. Si trovavano in zona Pian dell’Armà, a Capanne di Cosola, quando hanno smarrito il sentiero e, con l’arrivo del buio, hanno chiesto aiuto.

Sono subito intervenuti il soccorso alpino di Alessandria e dei vigili del fuoco di Tortona, insieme al soccorso alpino di Pavia e i vigili del fuoco di Voghera, che hanno trovato le escursioniste infreddolite ma in buona salute. Le due donne sono state accompagnate in un rifugio e quindi portate in ospedale dal persone del 118 per gli accertamenti del caso.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *