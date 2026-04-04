CronacaTorino
Un 38enne di Rivarolo è stato arrestato: in casa aveva diciotto chili tra hashish e marijuana
Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
TORINO – Grazie al prezioso supporto del cane Rhum, un pastore belga del Nucleo Cinofili specializzato nella ricerca di droga, che ha condotto gli investigatori nell’abitazione giusta, un 38enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Ivrea, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Volpiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I fatti
Il controllo ha preso il via dalla segnalazione di alcuni residenti della zona, insospettiti dal forte odore di sostanza stupefacente che arrivava in strada. Una volta nell’abitazione dell’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, i militari dell’Arma hanno scoperto ben diciotto chili di droga tra hashish e marijuana.
Sono stati quindi sequestrati 24 pacchi termosaldati di marijuana, del peso complessivo superiore ai 10 chilogrammi, 49 panetti termosaldati di hashish, per un totale di 6 chilogrammi ed altri 2 chili di ovuli, sempre di hashish.
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