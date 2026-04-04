Torino, calci e pugni contro una automobile: aveva pulito il parabrezza e pretendeva dei soldi dal conducente

TORINO – Una auto ferma al semaforo rosso, una persona che si avvicina e comincia a pulire il parabrezza. Una scena che non ha nulla di straordinario se non fosse che, in questo caso, è finita con un arresto.

Cosa è successo

Secondo quanto appreso, un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione e per aver aggredito un automobilista fermo a un semaforo di corso Inghilterra a Torino.

Il 26enne, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ha infatti cominciato a colpire l’automobile con calci e pugni pretendendo dal conducente dell’auto dei soldi per avergli pulito il parabrezza, un “servizio” non richiesto. Al rifiuto dell’automobilista è iniziata la violenza.

L’uomo è stato quindi fermato dai militari giunti sul posto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

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