Pontechianale: uno sciatore è morto dopo aver perso il controllo degli sci

CUNEO – Non c’è stato nulla da fare per l’uomo coinvolto, nel pomeriggio di oggi, in un incidente con gli sci.

Cosa è successo

Tutto è successo nei pressi del bivacco Andreotti, ai piedi della parete sud del Monviso, sotto il ghiacciaio Sella nel Comune di Pontechianale. Qui lo sciatore, di cui non sono ancora state rese note le generalità, ha perso il controllo degli sci cadendo in fondo a un canale.

Sarebbero state proprio la caduta e l’impatto con il terreno a essergli fatale. Sul posto il personale sanitario ma, nonostante i tentativi di rianimarlo, per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. Presenti soccorso alpino e speleologico piemontese e il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. La salma è stata recuperata dall’elisoccorso.

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