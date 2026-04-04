Seguici su

CronacaTorinoTrasporti

Persone non autorizzate nei pressi della linea a Torino Porta Nuova, treni in ritardo fino a 80 minuti

Disagi per i viaggiatori

Pubblicato

1 giorno fa

il

TORINO – Intorno alle 13:15 di oggi la circolazione dei treni ha subito forti rallentamenti per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Torino Porta Nuova.

Per approfondire:

Circolazione tornata regolare solo intorno alle 14:35, ma tanti sono stati i disagi per i viaggiatori e, nel frattempo, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 80 minuti.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti:

  • FR 9321 Torino Porta Nuova (13:30) – Roma Termini (18:35)
  • FR 9323 Torino Porta Nuova (14:35) – Roma Termini (19:35)
  • FR 9325 Torino Porta Nuova (15:35) – Napoli Centrale (22:03)

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di variazione:

  • FR 9641 Torino Porta Nuova (13:40) – Roma Termini (18:15) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale.

I passeggeri:

  • diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio, da Milano Rogoredo, con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;
  • in partenza da Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9551 Milano Centrale (16:10) – Salerno (22:05)

 

  • FR 9645 Torino porta Nuova (14:46) – Roma Termini (19:15) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale.

I passeggeri:

  • diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio, da Milano Rogoredo, con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;
  • diretti a Bologna possono utilizzare il treno FR 9649 Torino Porta Nuova (15:45) – Roma Termini (20:15);
  • diretti a Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9647 Milano Centrale (16:30) – Foggia (23:05).
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *