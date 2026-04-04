CronacaTorinoTrasporti
Persone non autorizzate nei pressi della linea a Torino Porta Nuova, treni in ritardo fino a 80 minuti
Disagi per i viaggiatori
TORINO – Intorno alle 13:15 di oggi la circolazione dei treni ha subito forti rallentamenti per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Torino Porta Nuova.
Circolazione tornata regolare solo intorno alle 14:35, ma tanti sono stati i disagi per i viaggiatori e, nel frattempo, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 80 minuti.
Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti:
- FR 9321 Torino Porta Nuova (13:30) – Roma Termini (18:35)
- FR 9323 Torino Porta Nuova (14:35) – Roma Termini (19:35)
- FR 9325 Torino Porta Nuova (15:35) – Napoli Centrale (22:03)
Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di variazione:
- FR 9641 Torino Porta Nuova (13:40) – Roma Termini (18:15) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale.
I passeggeri:
- diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio, da Milano Rogoredo, con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;
- in partenza da Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9551 Milano Centrale (16:10) – Salerno (22:05)
- FR 9645 Torino porta Nuova (14:46) – Roma Termini (19:15) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale.
I passeggeri:
- diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio, da Milano Rogoredo, con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;
- diretti a Bologna possono utilizzare il treno FR 9649 Torino Porta Nuova (15:45) – Roma Termini (20:15);
- diretti a Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9647 Milano Centrale (16:30) – Foggia (23:05).
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