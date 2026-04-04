Anziano muore ai Murazzi del Po a Torino: è stato un gesto volontario

TORINO – Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, ai Murazzi del Po a Torino.

Qui, tra i ponti Umberto I e Vittorio Emanuele I, un anziano di 88 anni si è tolto la vita. Sul posto gli agenti di polizia e i vigili del fuoco oltre al personale sanitario. Fermato il figlio che voleva seguire il padre.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

Foto di repertorio

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