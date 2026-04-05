Calcio Serie A, il Toro vince e si prende tre punti importanti: contro Pisa finisce 0-1

PISA – Il giorno di festa si trasforma anche in vittoria concreta sul campo di gioco: il Torino di D’Aversa torna a vincere in trasferta in campionato dopo tre mesi e all’Arena Garibaldi contro Pisa il match finisce 0-1.

La partita

Primo tempo un po’ fiacco e senza reti tra Pisa e Torino: l’unica vera occasione degna di nota è un tiro al volo di Aebischer poco dopo la mezz’ora. I granata bloccati almeno fino al rientro in campo nella ripresa.

Alla fine, a Pisa decide la zampata all’80’ del nuovo entrato Adams su assist di Pedersen. Tre punti importantissimi per i granata che volano a +9 sulla zona retrocessione, mentre i toscani non si schiodano dall’ultimo posto e dai 18 punti in classifica.

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