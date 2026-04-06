Bimbo di 8 anni morto sulla A21 mentre era in moto con il padre: stavano rientrando a Torino, la madre li seguiva in auto

TORINO – Domenica di Pasqua. Il rientro a Torino, dove la famiglia è residente, dopo una gita fuori porta; il bambino in sella alla moto insieme al padre, la madre li segue a breve distanza in automobile. Poi lo scontro e la tragedia: sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, il bambino di otto anni perde la vita nel sinistro stradale.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era in sella a una moto alla cui guida si trovava il padre quando, per cause in fase di accertamento, i due sono stati urtati da una automobile. L’impatto è stato violento e la moto è finita contro il guardrail laterale, il piccolo è rimasto incastrato tra le barriere metalliche che delimitano la carreggiata.

Sul posto il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata, ma nonostante i vari tentativi di rianimarlo per il bambino non c’è stato nulla da fare: è morto a causa dei gravi traumi riportati.

Il padre, rimasto illeso, è stato assistito in stato di forte shock e trasportato all’ospedale Cardinal Massaia di Asti per ricevere supporto psicologico. Illese anche le due persone a bordo dell’automobile.

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