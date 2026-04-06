Pasqua da record nei musei di Torino: 25mila ai Musei Reali, 11mila al Museo del Cinema, 9mila al MauTo

TORINO – Torino si conferma sempre più città d’arte e turismo culturale. Il lungo weekend di Pasqua 2026 ha registrato numeri importanti nei principali musei cittadini, tra tutto esaurito, code e ingressi gratuiti che hanno attirato migliaia di visitatori.

Musei Reali, boom di ingressi con la domenica gratuita

Il dato più significativo arriva dai Musei Reali di Torino, che tra il 3 e il 6 aprile hanno totalizzato 25.772 biglietti. Un risultato trainato soprattutto dalla gratuità della domenica di Pasqua, che ha generato lunghe code già dalle prime ore del mattino.

L’iniziativa della “domenica al museo” ha confermato ancora una volta la sua capacità di attrarre un pubblico ampio, composto non solo da turisti ma anche da molti residenti. Il complesso museale, cuore storico della città e tra i più importanti poli culturali italiani, ha beneficiato anche delle aperture straordinarie e dell’offerta espositiva articolata.

Museo del Cinema sold out: Mole presa d’assalto

Grande successo anche per il Museo Nazionale del Cinema, che ha registrato il tutto esaurito per l’intero weekend pasquale. Sono 11.500 i visitatori tra sabato e lunedì.

I biglietti online sono andati esauriti in anticipo, replicando un trend già visto in altre festività recenti: il museo si conferma tra le attrazioni più richieste, capace di richiamare visitatori da tutta Italia e dall’estero grazie a mostre ed esperienze immersive.

MAUTO e Centro Storico Fiat: oltre 9mila presenze

Numeri importanti anche per il polo dedicato all’automobile. Il Museo Nazionale dell’Automobile (MAUTO), insieme al Centro Storico Fiat, ha superato i 9.000 visitatori nei giorni festivi, confermando l’interesse per la storia industriale torinese e per il patrimonio legato al mondo dei motori.

Si tratta di un risultato significativo per un museo considerato tra i più importanti al mondo nel suo settore, capace di coniugare esposizione storica e innovazione tecnologica.

Turismo culturale in crescita

Il quadro complessivo restituisce l’immagine di una città vivace e attrattiva. Durante Pasqua e Pasquetta, Torino si è riempita di turisti, con musei aperti e spesso affollati, contribuendo a un generale aumento delle presenze e delle attività culturali.

Dall’arte alla storia, dal cinema all’automobile, l’offerta museale torinese continua a dimostrarsi uno dei principali motori del turismo cittadino. E i numeri del weekend pasquale 2026 lo confermano: la cultura, sotto la Mole, resta una delle attrazioni più forti.

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