Elia Del Grande è stato trovato e arrestato, l’autore della “strage dei fornai” era fuggito da Alba a Pasqua

VARESE – Era irreperibile dal giorno di Pasqua Elia Del Grande, il cinquantenne noto per la cosiddetta “strage dei fornai”. L’uomo non aveva fatto rientro nella casa lavoro di Alba, nel Cuneese, dove era ospitato, dopo aver usufruito di un permesso premio per le festività pasquali.

L’arresto di Del Grande

Dopo giorni di fuga e di ricerche Elia Del Grande è stato rintracciato arrestato. Si trovava a Varano Borghi, in provincia di Varese, ed era alla guida di una Fiat 500, che risultava rubata precedentemente presso il cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende.

Le pattuglie dei carabinieri di Gallarate hanno incrociato l’autovettura in questione lungo la SP 18. Del Grande ha tentato di eludere il controllo fermandosi nella strada di accesso di un’abitazione privata.

I militari, notata la manovra, hanno raggiunto e bloccato con i mezzi militari l’auto a bordo del quale si trovava il fuggitivo. Uno dei carabinieri si è quindi avvicinato al lato guida intimando all’autista di scendere, cercando nel contempo di sottrarre le chiavi dell’auto; mentre era in corso l’operazione, Del Grande ha tentato un’ultima manovra ma è stato bloccato, anche se ha provocato lievi lesioni ad uno dei militari.

Del Grande è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ed è stato condotto nel carcere di Varese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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