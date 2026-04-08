L’Università di Torino lancia Innosfera: un hub digitale per l’innovazione e le nuove imprese

TORINO – Un portale per mettere in connessione idee, competenze e opportunità, rafforzando il dialogo tra università e mondo produttivo. Si chiama Innosfera ed è la nuova piattaforma lanciata dall’Università di Torino per sostenere lo sviluppo di progetti innovativi, iniziative imprenditoriali e collaborazioni strategiche.

L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio e articolato: ricercatori, studenti, startup, imprese e investitori. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: favorire la nascita di nuove progettualità e consolidare il ruolo dell’ateneo come ponte tra ricerca accademica e sistema economico.

Un unico spazio per l’ecosistema dell’innovazione

Il cuore del progetto è un portale che raccoglie e organizza in modo sistematico le opportunità legate all’innovazione. Bandi di finanziamento, programmi di formazione, eventi e iniziative – sia a livello locale che nazionale e internazionale – vengono resi accessibili in un unico ambiente digitale.

Non solo una vetrina informativa, ma uno strumento operativo pensato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di innovazione, creando connessioni concrete tra chi sviluppa idee e chi può sostenerle.

“Con Innosfera vogliamo offrire un punto di accesso alle opportunità legate all’innovazione”, sottolinea Cristina Prandi. “Non è solo uno spazio informativo, ma un mezzo per mettere in relazione competenze, idee e risorse, rafforzando la capacità dell’Ateneo di generare e accompagnare processi innovativi”.

Innovazione anche “sul campo”: il presidio a OGR Tech

Accanto alla dimensione digitale, il progetto si rafforza con una presenza fisica all’interno di OGR Tech, uno dei principali hub italiani dedicati all’innovazione.

Qui l’Università ha attivato, in via sperimentale, alcune postazioni di lavoro destinate ai referenti coinvolti nelle attività di innovazione. L’obiettivo è duplice: da un lato favorire l’immersione nell’ecosistema delle startup e dell’imprenditoria innovativa, dall’altro presidiare in modo diretto le relazioni con stakeholder, imprese e investitori.

Lo spazio diventa così un punto di incontro e di facilitazione, dove sviluppare networking, attività di scouting progettuale e opportunità di co-progettazione.

Un sistema integrato per valorizzare la ricerca

“Innosfera nasce per mettere a sistema le molte iniziative che l’Università dedica alla ricerca e all’innovazione”, spiega Marco Pironti. “La piattaforma contribuisce a rafforzare il dialogo tra università, imprese e altri attori dell’ecosistema, favorendo nuove collaborazioni”.

Con questo progetto, l’ateneo torinese aggiunge un tassello strategico alla propria politica di valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico. L’integrazione tra piattaforma digitale e presenza fisica nei luoghi chiave dell’innovazione rappresenta infatti un modello ibrido, capace di accompagnare concretamente la nascita e lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali.

Torino sempre più polo dell’innovazione

L’iniziativa si inserisce in un contesto cittadino e territoriale sempre più dinamico sul fronte dell’innovazione. Torino, negli ultimi anni, ha rafforzato il proprio posizionamento come hub tecnologico e imprenditoriale, grazie alla sinergia tra università, centri di ricerca, incubatori e grandi aziende.

In questo scenario, Innosfera si propone come un’infrastruttura strategica, capace di rendere l’Università di Torino un nodo ancora più attivo e riconoscibile, non solo a livello locale, ma anche nel panorama nazionale e internazionale.

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