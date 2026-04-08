Non sopporta i canti di Pasqua e fa crollare una vetrata sui fedeli in San Francesco da Paola a Torino

TORINO – Una donna di 72 anni è stata denunciata per aver distrutto a bastonate una vetrata della chiesa di San Francesco da Paola a Torino. L’episodio, piuttosto sigolare, si è verificato nella notte di Pasqua.

Nella chiesa in piano centro a Torino, si trova in via Po, era in corso la celebrazione per la Pasqua, che probabilmente si è prolungata un po’ troppo oltre i limiti accettabili per l’anziana signora, che abita in un appartamento adiacente alla chiesa.

Così adiacente che alla donna, esasperata per i canti e le preghiere, è bastato sporgersi dalla sua finestra e con un bastone colpire ripetutamente una vetrata della chiesa, mandandola in frantumi e facendola crollare sui fedeli che assistevano alla funzione.

Naturalmente è subito scattato l’allarme e sono stati chiamati i carabinieri, i quali non hanno faticato troppo ad individuare la responsabile. Fortunatamente il gesto non ha avuto conseguenze fisiche per le persone che si trovavano in chiesa.

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