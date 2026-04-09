Da Cuneo la polemica tra Clooney e la Casa Bianca: menzionata la città dalla nota ufficiale in risposta alle parole dell’attore

CUNEO – Il celebre attore statunitense George Clooney era a Cuneo ieri, 8 aprile, per incontrare 3mila studenti. L’occasione è stata l’iniziativa Dialoghi sul Talento, organizzata dalla Fondazione Crc che ogni anno porta a Cuneo grandi ospiti internazionali. Ma l’evento sta diventando celebre anche oltreoceano per le dichiarazioni di Clooney sull’amministrazione Trump, alle quali è seguita la risposta della Casa Bianca, che ha citato – evento più unico che raro – la cittadina piemontese nella nota ufficiale.

«Alcuni sostengono Trump e va benissimo, ma se c’è qualcuno che dice di voler porre fine a una civiltà, questo è un crimine di guerra. Puoi comunque sostenere il punto di vista dei conservatori ma ci deve essere un confine alla decenza, e noi non dobbiamo attraversarlo» aveva iniziato il co-fondatore della Clooney Foundation for Justice, parlando con gli studenti. Parole che in sala avevano generato una standing ovation. Non si è fatta attendere la risposta della White House: «L’unica persona che sta commettendo crimini di guerra è George Clooney, per i suoi film orribili», replica a firma di Steven Cheung, direttore della comunicazione della Casa Bianca.

L’attore ha replicato a sua volta, con tagliente ironia: «L’economia mondiale è in bilico. Questo è un momento per un dibattito vigoroso ai massimi livelli, non per insulti infantili. Qual è la difesa dell’amministrazione? Oltre a chiamarmi un attore fallito – cosa con cui concordo volentieri, avendo recitato in Batman & Robin». Cuneo si è trovata così nel giro di poche ore menzionata da The Guardian, l’Independent, The Hollywood Reporter, The Sydney Morning Herald, Variety, Fox News, oltre che nella nota stampa della Casa Bianca: «Clooney was addressing high school students at an event in Cuneo, Italy when he said: “Some say Donald Trump is fine. But if anyone says he wants to end a civilization, that’s a war crime”»

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