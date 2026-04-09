CuneoSport
Elisa Balsamo sul podio alla Scheldeprijs Women: trionfo olandese in Belgio
Una brutta caduta ha coinvolto diverse atlete, tra cui Rachele Barbieri
CUNEO – Schoten ha ospitato la sesta edizione della Scheldeprijs Women, prestigiosa gara in linea femminile di 130,6 chilometri, e a salire sul gradino più alto del podio è stata l’olandese Charlotte Kool, portacolori della Fenix-Premier Tech. Kool ha regolato in volata la connazionale Nienke Veenhoven e la peveragnese Elisa Balsamo della Lidl-Trek, vincitrice dello stesso evento lo scorso anno, che si è dovuta accontentare del terzo posto.
La corsa è stata segnata da un finale drammatico: una brutta caduta ha coinvolto diverse atlete, tra cui Rachele Barbieri, complicando la volata finale e mettendo in evidenza la durezza del percorso.
Buone notizie per le altre italiane in gara: Chiara Consonni ha chiuso quinta, mentre Sara Fiorin ha ottenuto il nono posto.
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