Torino, minaccia di gettarsi dal ponte di corso Dante: salvato dagli agenti di polizia

TORINO – Un giovane è stato salvato dagli agenti della polizia di Stato mentre tentava di togliersi la vita gettandosi da un ponte in zona Crocetta.

Cosa è successo

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. Mirafiori hanno notato un uomo mentre scavalcava il cornicione del ponte di corso Dante angolo via Egeo, minacciando di lanciarsi nel vuoto.

I poliziotti hanno raggiunto immediatamente il giovane e, attraverso il dialogo, hanno cercato di instaurare un rapporto di fiducia per evitare che compiesse il gesto estremo. Nonostante i tentativi di mediazione, l’uomo continuava a sporgersi sempre di più, rischiando di precipitare sui cavi dell’alta tensione della linea ferroviaria.

Gli agenti sono però riusciti ad afferrarlo e a trarlo in salvo. Una volta in sicurezza sul marciapiede, i poliziotti hanno cercato di rassicurarlo e a garantire la sua incolumità.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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