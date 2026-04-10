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Allerta truffa tari a Torino: addebiti elevati per false irregolarità
Dopo l’annuncio di presunte irregolarità di pagamento, chiedono di chiamare al numero. Ecco come evitare la truffa
TORINO – Molti cittadini stanno ricevendo messaggi sul proprio cellulare che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa rifiuti. Nel testo compare un invito urgente a contattare un numero telefonico per “regolarizzare la posizione”.
Il numero indicato inizia con 893. Si tratta di una numerazione a tariffazione speciale: una sola chiamata può comportare addebiti altissimi e il rischio concreto di sottrazione di dati personali o del credito residuo.
Le regole d’oro per non farsi derubare
Né la Città di Torino né Soris inviano mai comunicazioni di questo tipo via SMS, né tantomeno richiedono di essere contattati tramite numeri a pagamento. Se ricevi il messaggio:
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NON cliccare su eventuali link presenti nel testo.
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NON chiamare il numero indicato (specialmente se inizia con 893).
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NON fornire dati bancari o personali.
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Elimina subito il messaggio.
Cosa fare se hai dubbi
L’unico modo sicuro per verificare la propria posizione TARI è utilizzare esclusivamente i canali ufficiali di Soris o il sito del Comune di Torino. La Città ha già provveduto a segnalare il caso alla Polizia Postale.
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