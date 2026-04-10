Giusy Versace a Torre San Giorgio: come trasformare un incidente in opportunità

TORRE SAN GIORGIO – Giovedì 23 aprile, alle ore 18:00, il PalaTorre ospiterà “Intrecci di eccellenza”, il talk show che inaugura ufficialmente la 22ª Sagra del Fritto Misto.

Ospite d’eccezione sarà Giusy Versace, campionessa paralimpica e senatrice, simbolo di una determinazione capace di trasformare un drammatico incidente stradale in un’opportunità di rinascita e successo.

Un palco tenace

Condotto dal giornalista Andrea Caponnetto, il talk ospiterà Giusy Versace, Marco Galliano, alpinista e snowboarder saluzzese dei record e Gabriele Costamagna, presidente del “miracolo” Cuneo Volley, capace di riportare la piazza in Serie A1 con un progetto imprenditoriale innovativo e vincente.

Il sindaco Daniele Arnolfo ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Vogliamo offrire una finestra di ispirazione per giovani e imprenditori, raccontando attraverso lo sport le strategie e le visioni necessarie per affrontare le sfide della vita”.

La Sagra: tra Fritto Misto e Trippa di Moncalieri

E se non avete ancora assaggiato il Fritto Misto Piemontese, la Sagra del Fritto Misto, che animerà il borgo fino al 26 aprile, merita una visita. Quest’anno la tradizione si rinnova con un gemellaggio d’eccezione: il classico fritto piemontese incontrerà la Trippa di Moncalieri, accompagnata dalle eccellenze vinicole dell’Enoteca Regionale del Roero.

Tra le novità culinarie spicca il “coppo di fritto”, una modalità informale e dinamica per gustare il piatto principe della festa in tutte le serate della manifestazione, supportata dal lavoro instancabile di oltre 50 volontari.

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