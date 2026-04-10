Torino, ennesimo finto poliziotto incastra un 94enne in via Moretta: arrestato con il bottino in tasca

TORINO – La trappola è quella classica, studiata per colpire psicologicamente vittime fragili: un telefono che squilla, la voce ferma di un sedicente poliziotto e il racconto di un furto imminente o di una carta di credito clonata. Tra questi episodi spiacevoli ormai ricorrenti, arriva oggi la segnalazione di un anziano colpito in via Moretta.

Un giovane di 26 anni è stato arrestato in flagranza dagli agenti (quelli veri) dopo aver ripulito l’abitazione di un anziano di 94 anni.

I fatti

Il truffatore ha contattato l’anziano raccontandogli una storia allarmante su una presunta clonazione bancaria. Poco dopo, si è presentato sotto casa chiedendo non solo la carta di credito con il PIN, ma anche i gioielli custoditi nella cassaforte, con la scusa di dover effettuare dei “rilievi tecnici”. Il 94enne, frastornato e preoccupato, ha consegnato tutto quello che aveva di prezioso.

A far saltare il piano è stata la segnalazione di un residente attento, insospettito da quella conversazione al citofono. Gli equipaggi del Commissariato San Paolo e dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti immediatamente, individuando il 26enne mentre cercava di allontanarsi dallo stabile.

Al momento del controllo, il giovane ha mostrato un nervosismo incontrollato e dalle sue tasche sono spuntati numerosi oggetti in oro e preziosi, appena sottratti alla vittima.

Refurtiva recuperata e manette per il 26enne

L’anziano, che inizialmente non si era nemmeno reso conto del raggiro, ha potuto rientrare in possesso dei suoi ricordi più cari grazie all’intervento della Polizia di Stato. Per il truffatore, invece, sono scattate le manette.

L’ennesimo episodio che spinge le forze dell’ordine a ribadire il consiglio d’oro: nessuna forza di polizia si presenta a casa per chiedere oro, gioielli o PIN bancari.

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