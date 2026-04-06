Una anziana di 87 anni vittima della truffa del finto carabiniere: due arresti a Cossato

COSSATO – Una anziana di 87 anni di Cossato è caduta nella trappola di due truffatori che si sono finti carabinieri. I due, residenti fuori provincia, sono stati arrestati nel territorio biellese per truffa.

I fatti

L’anziana era stata contattata al telefono dai malviventi. Un finto maresciallo dei carabinieri la informava dell’arresto della figlia per una rapina e le preannunciava che da lì a breve sarebbe giunto presso la sua abitazione un collega per verificare e fotografare i gioielli presenti in casa. Una volta entrato nell’appartamento il complice era così riuscito a farsi consegnare orologi e gioielli.

Per fortuna, però, i due truffatori sono stati arrestati mentre tentavano di allontanarsi verso l’autostrada. Nel veicolo sono stati trovati 7 orologi, 4 bracciali in oro, un collier, una collana con ciondolo, una collana con brillante, una collana con crocifisso e brillantini, 5 anelli, un ciondolo, una spilla e una sterlina d’oro. Portati in Questura per gli accertamenti del caso, è emerso che i due uomini avevano a carico precedenti per furto aggravato, indebito utilizzo di carte di pagamento, stupefacenti, reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale, truffa e rissa.

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