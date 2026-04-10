Offre all’amico un drink con olio motore, grave un sedicenne a Verbania

VERBANIA – Un compleanno tra adolescenti, una serata in spiaggia sul Lago Maggiore e quello che doveva essere un momento di festa si è trasformato in un grave episodio di cronaca che ha portato al ricovero urgente di un ragazzo di 16 anni.

È accaduto a Verbania la sera del 4 aprile, durante un raduno tra minorenni organizzato per un compleanno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un 17enne avrebbe offerto alla vittima un bicchiere con una bevanda apparentemente analcolica, all’interno del quale sarebbe però stato presente olio motore. Il gesto è stato successivamente definito dallo stesso autore come uno “scherzo”, ma le conseguenze sono state immediate e gravi.

Il 16enne, dopo aver ingerito il liquido, ha accusato un malore ed è stato subito soccorso da alcune persone presenti alla festa. Altri partecipanti, invece, si sarebbero allontanati rapidamente dal luogo dell’episodio. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino, dove ha ricevuto le prime cure.

All’Ospedale Castelli Verbania i medici, su indicazione del centro antiveleni di Bergamo, hanno avviato un trattamento specifico per contrastare gli effetti dell’ingestione della sostanza. In un primo momento il giovane è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni, ma successivamente, dopo ulteriori accertamenti, il quadro clinico è stato rivalutato con maggiore cautela per il rischio di possibili complicazioni.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri di Verbania, che hanno identificato e denunciato il 17enne con le accuse di avvelenamento e lesioni personali. Le indagini sono coordinate dalla Procura dei Minori di Torino, che sta ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui sarebbe avvenuto l’episodio.

Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe convinto il coetaneo a bere presentando il contenuto del bicchiere come una semplice bevanda analcolica. Resta ora da chiarire con esattezza la quantità di sostanza ingerita e le eventuali responsabilità dei presenti che, in parte, si sarebbero allontanati senza prestare soccorso immediato.

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