24enne svenuta in casa a Trana, indagato per violenza sessuale l’inquilino 62enne

TRANA – Si aggrava l’inchiesta sul caso della 24enne trovata priva di sensi in un appartamento di Trana nella notte del 7 ottobre 2025. All’accusa iniziale di lesioni gravissime si è ora aggiunta anche quella di violenza sessuale nei confronti del 62enne inquilino dell’alloggio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, poco prima dell’intervento dei soccorsi l’uomo sarebbe stato ripreso da una telecamera posizionata vicino all’ingresso dell’abitazione. Nelle immagini, ritenute rilevanti per l’inchiesta, il 62enne appare mentre si muove in modo agitato e scomposto.

Subito dopo sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi, spiegando che la giovane non si stava più svegliando. Ai sanitari avrebbe riferito di aver avuto con lei un rapporto sessuale prima che la ragazza si addormentasse.

La 24enne era stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Rivoli in condizioni gravissime. A causa delle lesioni riportate, i medici avevano dovuto procedere anche all’asportazione della milza.

Nei giorni successivi il 62enne, operaio metalmeccanico con problemi di tossicodipendenza, si era recato anche in ospedale per far visita alla giovane, prima di essere arrestato.

Nel corso delle indagini, coordinate dalla sostituta procuratrice Giulia Rizzo e condotte dai carabinieri, sono stati eseguiti rilievi nell’appartamento e approfondimenti medico-legali. Sul divano letto sarebbero state trovate anche tracce riconducibili ad altre persone.

Resta però ancora da chiarire se quelle persone fossero presenti la notte del 7 ottobre oppure se si tratti di presenze riferibili ad altri momenti.

L’ipotesi investigativa, supportata dalle immagini e dal racconto della giovane, è che non ci sia stata soltanto una violenta lite, ma anche un presunto abuso sessuale. L’uomo sostiene che tra i due vi fosse una relazione sentimentale, circostanza sempre smentita dalla 24enne.

L’indagato, assistito dall’avvocato Maurizio Vecchio, per il momento si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni la giovane, tutelata dal legale Stefano Tizzani, sarà ascoltata in incidente probatorio, passaggio che potrebbe risultare decisivo per i successivi sviluppi dell’inchiesta.

Per il 62enne è attualmente in vigore il divieto di avvicinamento alla presunta vittima.

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