Scivolato in curva, in codice rosso un 33enne caduto dalla Vespa a Balangero

BALANGERO – Un grave scontro stradale si è verificato nella tarda serata di venerdì 10 aprile, poco prima della mezzanotte, lungo la strada provinciale 26 nel territorio di Balangero, nel Torinese.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un solo mezzo, una Vespa, sulla quale viaggiava un uomo di 33 anni. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di uno scontro autonomo, avvenuto in corrispondenza di una curva, dove il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure al ferito. Il 33enne, con un trauma cranico, è stato poi trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

Notizia in aggiornamento

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