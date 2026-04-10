Caselette, pulizia di un rio locale lungo la provinciale 177 per evitare allagamenti

CASELETTE – La pulizia del tratto sotto le arcate di un attraversamento sul rio locale lungo la Strada Provinciale 177, a Caselette, sarà effettuata in tempi rapidi per ridurre il rischio di allagamenti.

Il tema è stato al centro di un sopralluogo svolto dal vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo insieme al sindaco di Caselette Pacifico Banchieri. L’attraversamento interessato si trova al chilometro 7+800 della Provinciale 177, al confine tra i territori comunali di Caselette e Val della Torre.

Nel breve periodo l’intervento riguarderà soprattutto la rimozione del materiale detritico accumulato sotto le arcate, operazione ritenuta necessaria per favorire il regolare deflusso dell’acqua piovana proveniente dai rii a monte della strada.

L’obiettivo è prevenire possibili allagamenti della carreggiata provinciale e dei terreni privati vicini, oltre a limitare la dispersione dei detriti trasportati dall’acqua.

In una fase successiva sarà inoltre valutata la possibilità di ampliare la luce dell’attraversamento, così da aumentare ulteriormente la capacità di smaltimento delle acque.

Il vicesindaco Suppo ha annunciato che nelle prossime settimane saranno approfonditi, con i tecnici della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana, tempi e costi necessari per realizzare gli interventi.

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