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Volley maschile, Final Four CEV Champions League 2026: 16 e 17 maggio all’Inalpi Arena di Torino
Tutte le partite saranno trasmesse in diretta in Italia su Sky Sport e DAZN
TORINO – È stata presentata ieri, venerdì 10 aprile, al Circolo dei Lettori di Torino la Final Four della CEV Champions League maschile 2026, in programma il 16 e 17 maggio all’Inalpi Arena, che porterà in città le quattro migliori squadre europee di pallavolo.
A contendersi il titolo continentale saranno i campioni in carica della Sir Sicoma Monini Perugia, i polacchi del PGE Projekt Warszawa e dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, oltre ai turchi dello Ziraat Bankkart Ankara.
Il programma si aprirà sabato 16 maggio con le semifinali: alle 17 si sfideranno PGE Projekt Warszawa e Perugia, mentre alle 20.30 toccherà ad Aluron CMC Warta Zawiercie e Ziraat Bankkart Ankara.
La manifestazione si concluderà domenica 17 maggio. Alle 17 è in calendario la finale per il terzo posto, mentre alle 20.30 andrà in scena la finale che assegnerà il titolo europeo 2026.
Tutte le partite saranno trasmesse in diretta in Italia su Sky Sport e DAZN.
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