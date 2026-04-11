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Il Toro vince contro il Verona 2-1 allo stadio Olimpico Grande Torino: lutto al braccio per Ismael
Finisce 2-1 allo stadio Olimpico Grande Torino con il Toro ben saldo a metà classifica (12esimo posto) con 39 punti
TORINO – Lutto al braccio e un minuto di silenzio a inizio partita per ricordare il bambino di 8 anni, Ismael Pistis, morto in seguito a uno scontro sulla A21 in sella alla moto guidata dal papà. Il bimbo militava nella Under 8 del Torino fc.
Un grande striscione con scritto Ciao Ismael campeggia su uno stadio semi vuoto, in seguito al boicottaggio dei tifosi contro Urbano Cairo.
A segnare a 6′ dal fischio d’inizio è Simeone dando forza ai giocatori del Toro che dopo il gol del pareggio dell’Hellas Verona, per opera di Bowie al 38′ vanno negli spogliatoi con l’obiettivo vittoria. E proprio al 50′ nel secondo tempo che trovano il gol decisivo di Casadei, amministrando anche il vantaggio. Un gol di Che Adams annullato dal Var per fuorigioco di Simeone non sposta gli equilibri che rimangono a favore dei granata fino al fischio finale.
Finisce 2-1 allo stadio Olimpico Grande Torino con il Toro ben saldo a metà classifica (12esimo posto) con 39 punti.
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