Asti: un bambino di 8 anni è morto in uno scontro stradale sulla A21

ASTI – Tragedia nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino: un bambino di otto anni è morto in uno scontro stradale.

Cosa è successo

Secondo le prime informazioni, il bambino era in sella a una moto alla cui guida si trovava il padre quando, per cause in fase di accertamento, i due si sono scontrati con una automobile. L’impatto è stato violentissimo e la moto è finita contro il guardrail laterale, il piccolo e il padre sono stati sbalzati a terra.

Sul posto il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata, ma nonostante i vari tentativi di rianimarlo per il bambino non c’è stato nulla da fare: è morto a causa dei gravi traumi riportati.

Il padre, rimasto illeso, è stato assistito in stato di forte shock e trasportato all’ospedale Cardinal Massaia di Asti per ricevere supporto psicologico.

Presenti sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi; viabilità fortemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Notizia in aggiornamento

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