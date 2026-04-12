Auto si ribalta allo svincolo di Savonera e Corso Regina Margherita in tangenziale di Torino: due feriti

TORINO — Due persone sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo all’ospedale Maria Vittoria dopo lo scontro stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 12 aprile in tangenziale nord, in direzione Torino città.

L’episodio si è verificato intorno alle 15.30, all’altezza degli svincoli di Savonera e corso Regina Margherita, dove un’auto si è improvvisamente ribaltata lungo la carreggiata, terminando la corsa sul fianco sinistro.

A bordo viaggiavano due persone, soccorse sul posto dai sanitari del 118 di Azienda Zero. Le loro condizioni non sono considerate gravi, ma entrambi sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.

Il ribaltamento ha reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e del personale Itp, con la chiusura temporanea del tratto interessato e dello svincolo, situazione che ha provocato code e rallentamenti lungo la tangenziale.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul posto per i rilievi e per ricostruire con precisione le cause del ribaltamento.

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