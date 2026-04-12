Giaveno si mobilita per i neonati prematuri: weekend solidale per la terapia intensiva neonatale del Sant’Anna

GIAVENO – A Giaveno il weekend del 18 e 19 aprile sarà dedicato alla solidarietà con “Grandi sogni per piccoli eroi”, iniziativa benefica a sostegno della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna di Torino.

L’obiettivo della raccolta fondi è acquistare uno strumento di ultima generazione per la diagnosi precoce della sordità nei neonati prematuri, offrendo ai bambini migliori possibilità di sviluppo fin dai primi giorni di vita.

L’evento, che coincide con i dieci anni del gruppo Genitori Senior della Fondazione Crescere Insieme, proporrà due giornate tra cultura, musica e momenti conviviali, coinvolgendo associazioni, commercianti e volontari del territorio.

Sabato si partirà in piazza San Lorenzo con la vendita solidale di piantine aromatiche e di un libro il cui ricavato sarà devoluto al progetto. In serata la città si tingerà di viola, colore simbolo dei bambini prematuri, con aperitivo e concerto nella chiesa di San Lorenzo.

Domenica spazio a una visita guidata del centro, alla messa e all’esibizione delle majorette, prima del “Pranzo in viola”, già sold out.

L’iniziativa nasce dall’esperienza personale della giavenese Valentina Vigni Chitti, mamma di un bimbo nato prematuro, oggi in salute, che ha voluto trasformare la propria storia in un gesto concreto di aiuto per altre famiglie.

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