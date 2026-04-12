Dieci in ospedale dopo il pranzo in un hotel di Bardonecchia: sospetta intossicazione alimentare

BARDONECCHIA — Otto persone sono state trasportate in ospedale e altre due si sono presentate autonomamente al pronto soccorso dopo essersi sentite male in seguito al pranzo consumato in un albergo di Campo Smith, a Bardonecchia.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando più ospiti della struttura hanno accusato quasi contemporaneamente malesseri riconducibili a una sospetta intossicazione alimentare. Sul posto è intervenuto il 118, che ha prestato le prime cure.

Cinque persone sono state accompagnate all’ospedale di Rivoli, mentre altre tre sono state trasferite all’ospedale di Susa. Due ulteriori pazienti hanno invece raggiunto il pronto soccorso con mezzi propri.

Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha manifestato sintomi gravi, anche se il malore collettivo ha richiesto un intervento sanitario immediato. Tra i disturbi più comuni segnalati in casi di questo tipo figurano nausea, vomito, diarrea e dolori addominali, sintomi che tendono a comparire entro poche ore dall’assunzione di alimenti contaminati.

Ora saranno gli accertamenti sanitari a chiarire l’origine del malessere e a verificare se si sia trattato effettivamente di un episodio di intossicazione alimentare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese