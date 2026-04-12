Basket: Derthona batte Trento 103-84 e torna ai playoff: festa in Nova Arena

TORTONA – Il Derthona torna ufficialmente ai playoff di Serie A dopo un anno di assenza, al termine di una partita intensa e ricca di emozioni vinta contro Trento alla Nova Arena.

L’avvio è stato subito spettacolare, con le due squadre protagoniste di schiacciate e azioni veloci. Il primo allungo dei padroni di casa è arrivato nel finale del primo quarto con la tripla di Strautins, che ha portato la Bertram sul +7, prima della reazione di Trento, capace di chiudere il parziale sotto di soli due punti.

Nel secondo quarto Tortona ha cambiato marcia, costruendo il vantaggio decisivo con un parziale importante che l’ha portata fino al +19, trascinata dalle giocate di Chapman, Biligha e Baldasso. All’intervallo il punteggio diceva 54-39.

Trento ha provato a rientrare dopo la pausa, arrivando fino al -8, ma il Derthona ha risposto con grande lucidità, riportandosi avanti in doppia cifra già alla fine del terzo periodo.

Nel finale gli ospiti sono tornati ancora a -6, ma la leadership di Baldasso ha spento ogni tentativo di rimonta, chiudendo di fatto la partita.

Al suono della sirena è esplosa la festa del pubblico di casa: con questa vittoria la Bertram si riprende un posto tra le grandi del campionato.

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