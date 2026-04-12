Il torinese Giuseppe Damato ha battuto il record mondiale di tempo in una maratona per un over90

MILANO – Giuseppe Damato, arzillo 90enne di Torino ha battuto il record mondiale con il tempo di 4 ore 30′ e 30” alla maratona di Milano per un ultra novantenne. Il record precedente di 6 ore 14′ e 44” era detenuto da un italiano, Antonio Rao, che alla Maratona di Roma nel 2023 aveva completato i 42Km e 195 metri.

Intervistato all’arrivo, diceva di non essere neanche troppo stanco, grazie dice, ai suoi angeli custodi, i nipoti che lo hanno “vegliato” per tutta la durata della maratona.

Con questa corsa ha tagliato il traguardo della sua 17ª maratona. Il dettaglio che lascia tutti senza parole è un altro: ha iniziato a correre soltanto a 73 anni.

“Fino a quel momento la mia passione era la bicicletta”, racconta con naturalezza. Poi un incidente ha cambiato tutto. “Mia moglie mi disse che dovevo smettere. Così ho lasciato la bici e ho iniziato a correre”. Una svolta tardiva, ma straordinaria: alla sua prima maratona chiuse in 3 ore e 40 minuti.

Da allora non si è più fermato. Continua a correre e non ha mai abbandonato nemmeno il tennis, che pratica ancora un paio di volte alla settimana.

Lo sport, in realtà, ha sempre accompagnato la sua vita. Da ragazzo si era già distinto in bicicletta con imprese notevoli, come il viaggio da Torino a Napoli in quattro giorni e le scalate di tutti i principali passi dolomitici, luoghi a cui è legato fin dall’infanzia.

Fisico asciutto da scalatore — 1 metro e 60 per 49 chili — Damato ha guidato per anni una piccola azienda di parquet, restando sempre in movimento.

E guarda già avanti: il 19 correrà una mezza maratona a Torino, con l’obiettivo dichiarato di esserci ancora nel 2027 a Milano per battere il suo stesso record.

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