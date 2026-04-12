Torino accelera sul progetto Compassionate City: al Circolo dei lettori la road map della città solidale

TORINO – Una città capace di prendersi cura delle persone più fragili, accompagnandole nei momenti della malattia, del fine vita e del lutto attraverso una rete che coinvolga cittadini, istituzioni e realtà sociali. È questo l’obiettivo di Torino Compassionate City, il progetto che giovedì 16 aprile farà un nuovo passo avanti con l’incontro “Costruire una Compassionate City. La roadmap del progetto a Torino”, ospitato al Circolo dei lettori e delle lettrici.

Torino ha ottenuto nel novembre 2025 il riconoscimento ufficiale di Compassionate City da parte del Public Health Palliative Care International, avviando un percorso innovativo che punta a trasformare la cura da fatto esclusivamente sanitario a responsabilità condivisa della comunità.

Promosso dalla Fondazione FARO, dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo e dalla Città di Torino, l’appuntamento metterà a confronto esperti di cure palliative, amministratori pubblici, operatori sociali e rappresentanti di altre città italiane che hanno già sperimentato modelli simili.

Dopo i saluti istituzionali, tra cui quello del sindaco Stefano Lo Russo, la giornata si aprirà con il contributo del professor Allan Kellehear, tra i maggiori studiosi internazionali del tema, che illustrerà le esperienze delle città compassionevoli nei Paesi anglosassoni.

Ampio spazio sarà poi dedicato alle esperienze italiane già avviate, da Reggio Emilia a Lodi, Novara e Pordenone, per arrivare al percorso partecipativo in corso a Torino, illustrato da Marina Sozzi, con particolare attenzione al coinvolgimento degli stakeholder cittadini.

Il cuore dell’incontro sarà la tavola rotonda dedicata al ruolo degli attori locali nella costruzione di una caring community, con il contributo di esponenti del welfare, della cultura, della Camera di commercio e delle amministrazioni comunali.

L’obiettivo finale è definire una road map condivisa per fare di Torino un modello di città solidale, in cui la salute pubblica non sia solo competenza degli ospedali ma diventi una responsabilità diffusa, sostenuta da reti sociali attive e preparate.

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