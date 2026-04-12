Ornavasso piange Ferruccio Bacchin, il 57enne morto all’Alpe Bacco: annullata la festa del paese

ORNAVASSO – Un’intera comunità si è fermata nel dolore per la morte di Ferruccio Bacchin, 57 anni, molto conosciuto e stimato in paese, vittima del tragico incidente avvenuto ieri mattina nei boschi sopra Ornavasso, nella zona dell’Alpe Bacco.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra le vie del centro, lasciando sgomento e tristezza in un paese che conosceva bene il 57enne e la sua famiglia. In poche ore il dramma privato si è trasformato in un lutto collettivo, tanto che sono stati annullati gli appuntamenti previsti per il fine settimana legati alla festa della Madonna del Bosco, momento tradizionalmente molto sentito dalla comunità locale.

Secondo le prime ricostruzioni, Bacchin si trovava nei boschi insieme al figlio per tagliare alcune piante quando è stato travolto dal tronco dell’albero che stava abbattendo. L’impatto è stato devastante e non gli ha lasciato scampo: il 57enne è morto sul colpo.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30, lanciato proprio dal figlio, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso del 118, i militari della Guardia di finanza e le squadre del Soccorso alpino, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Più delle dinamiche dell’incidente, a colpire oggi è il vuoto lasciato da una figura ben radicata nella vita del paese. Ferruccio Bacchin era conosciuto da tutti a Ornavasso.

Lascia la moglie Simona e i figli Alessio e Nicolò, ai quali in queste ore si stringe l’abbraccio dell’intera comunità ossolana.

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