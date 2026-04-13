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Ad Alessandria arriva il Casting Tour dello Zecchino d’Oro: audizioni il 25 aprile alla Fiera di Primavera

Il tour attraverserà tutte le regioni italiane e porterà con sé anche il messaggio solidale dello Zecchino

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ALESSANDRIA – Il Casting Tour dello Zecchino d’Oro fa tappa ad Alessandria. L’appuntamento è per sabato 25 aprile, dalle 10 alle 18, alla Fiera di Primavera di via Carlo Alberto, nel quartiere Cristo, dove bambini e bambine dai 3 ai 10 anni potranno provare a diventare solisti dell’edizione 2026.

Per approfondire:

La giornata sarà interamente dedicata ai più piccoli, che avranno la possibilità di esibirsi dal vivo scegliendo una delle canzoni più amate dello Zecchino d’Oro, in un clima di festa e divertimento.

Il tour, realizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni, è organizzato dall’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, dall’Associazione Alessandria Sud e dalla Pro Loco Lisòndria.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente online al link:
https://zecchinodoro.org/stage/alessandria26/

Per prepararsi all’audizione è disponibile anche la playlist ufficiale dei casting, con i grandi classici e i brani delle ultime edizioni:
https://bit.ly/playlist-zecchinodoro-casting

I bambini selezionati accederanno a una seconda fase di ascolti con la giuria dell’Antoniano nel corso del 2026.

Il tour attraverserà tutte le regioni italiane e porterà con sé anche il messaggio solidale dello Zecchino, che sostiene i progetti sociali di Antoniano e la campagna Operazione Pane.

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