Ad Alessandria arriva il Casting Tour dello Zecchino d’Oro: audizioni il 25 aprile alla Fiera di Primavera

ALESSANDRIA – Il Casting Tour dello Zecchino d’Oro fa tappa ad Alessandria. L’appuntamento è per sabato 25 aprile, dalle 10 alle 18, alla Fiera di Primavera di via Carlo Alberto, nel quartiere Cristo, dove bambini e bambine dai 3 ai 10 anni potranno provare a diventare solisti dell’edizione 2026.

La giornata sarà interamente dedicata ai più piccoli, che avranno la possibilità di esibirsi dal vivo scegliendo una delle canzoni più amate dello Zecchino d’Oro, in un clima di festa e divertimento.

Il tour, realizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni, è organizzato dall’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, dall’Associazione Alessandria Sud e dalla Pro Loco Lisòndria.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente online al link:

https://zecchinodoro.org/stage/alessandria26/

Per prepararsi all’audizione è disponibile anche la playlist ufficiale dei casting, con i grandi classici e i brani delle ultime edizioni:

https://bit.ly/playlist-zecchinodoro-casting

I bambini selezionati accederanno a una seconda fase di ascolti con la giuria dell’Antoniano nel corso del 2026.

Il tour attraverserà tutte le regioni italiane e porterà con sé anche il messaggio solidale dello Zecchino, che sostiene i progetti sociali di Antoniano e la campagna Operazione Pane.

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