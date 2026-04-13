Krumiri Rossi, svolta storica: il marchio simbolo di Casale passa a Compagnia del Gusto

CASALE MONFERRATO – Una nuova pagina si apre per i Krumiri Rossi, icona dolciaria di Casale Monferrato dal 1878. Lo storico marchio piemontese passa interamente nelle mani di Compagnia del Gusto Holding, che ha acquisito il 100% dell’azienda dalla famiglia Portinaro, custode per generazioni della ricetta e dell’identità del celebre biscotto.

Si tratta di una svolta epocale: dopo oltre un secolo di gestione familiare, il brand entra in una nuova fase di sviluppo industriale. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il posizionamento di un prodotto già amato ben oltre i confini regionali e portare il nome di Casale Monferrato sempre più lontano, sui mercati internazionali.

Tradizione e identità: il valore di un simbolo piemontese

Fondati alla fine dell’Ottocento, i Krumiri Rossi rappresentano un esempio emblematico di artigianalità italiana. La loro reputazione si è costruita nel tempo su pochi, solidi pilastri: qualità delle materie prime, lavorazione manuale e un legame profondo con il territorio.

Elementi distintivi come la storica scatola in latta rossa, il laboratorio originale e una ricetta essenziale composta da soli cinque ingredienti hanno reso questi biscotti un orgoglio locale e una delle eccellenze gastronomiche del Piemonte.

Il passaggio di testimone

La famiglia Portinaro, protagonista della crescita del marchio negli ultimi decenni, lascia spazio a un progetto più ampio, senza però interrompere il filo della continuità. La signora Anna Portinaro, figura chiave del successo aziendale, continuerà infatti a essere presente durante la fase di transizione, operando nel punto vendita storico e garantendo il trasferimento delle competenze.

“Sono orgogliosa di quanto costruito in questi anni insieme a mio marito Carlo e con tutti i miei collaboratori – ha dichiarato – e felice di passare il testimone a un gruppo che saprà scrivere nuove pagine di storia per il nostro marchio”.

Un ruolo centrale sarà affidato anche al futuro presidente, il professor Angelo Miglietta, casalese, chiamato a garantire la valorizzazione dei valori e della storia del brand.

Strategia e crescita internazionale

Per Compagnia del Gusto Holding l’acquisizione rappresenta un tassello strategico. “Questa operazione ci posiziona all’apice della qualità nel settore dei biscotti, con un marchio iconico del Made in Italy”, ha sottolineato il presidente Sergio Albarelli.

Una visione condivisa dal CEO Ettore Nicoletto, che guarda già oltre: Krumiri Rossi sarà il primo passo nella costruzione di un portafoglio di prodotti artigianali di eccellenza, con l’obiettivo di creare un vero ecosistema alimentare multiregionale.

Il piano prevede il rafforzamento della struttura organizzativa, l’espansione della rete distributiva, lo sviluppo di nuove opportunità commerciali e un deciso impulso all’internazionalizzazione. Tutto questo, assicurano i nuovi proprietari, mantenendo intatti identità, ricetta, processo produttivo e occupazione a Casale Monferrato.

Un’opportunità per il territorio

L’operazione ha anche un forte valore simbolico per il Piemonte: un marchio storico che, grazie a una scelta strategica della famiglia Portinaro, potrà compiere un salto dimensionale, passando da eccellenza locale a ambasciatore globale del territorio.

Un nuovo capitolo che parte dal laboratorio storico e punta al mondo, portando con sé il profumo di burro e vaniglia che da quasi 150 anni racconta una storia profondamente casalese.

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