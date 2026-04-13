TORINO – Le previsioni meteo per Torino domani, martedì 14 aprile 2026, delineano una giornata tipicamente primaverile ma dinamica, segnata inizialmente da condizioni instabili e successivamente da un progressivo miglioramento. Il Nord-Ovest è infatti interessato dagli ultimi effetti di una circolazione depressionaria in allontanamento, responsabile delle deboli piogge previste nelle prime ore del giorno. Nel corso della giornata, tuttavia, la situazione tenderà gradualmente a stabilizzarsi. Sono attesi circa 3 mm di precipitazioni, con fenomeni concentrati soprattutto al mattino. Le temperature resteranno su valori miti: massima di 19°C, minima di 12°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2474 metri, segno di un contesto atmosferico primaverile ma ancora instabile.

Mattino: cielo coperto e piogge deboli diffuse

La mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o completamente coperti, con una diffusa presenza di deboli piogge su gran parte del territorio torinese. Le precipitazioni saranno generalmente di debole intensità, ma persistenti a tratti, contribuendo a un’atmosfera umida e grigia. I venti soffieranno deboli da Sud-Sudovest, favorendo il mantenimento della copertura nuvolosa e delle condizioni instabili. Dal punto di vista termico, le temperature si manterranno piuttosto uniformi, con valori già relativamente miti anche nelle prime ore del giorno.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e prime schiarite

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con attenuazione delle precipitazioni fino al loro esaurimento. La nuvolosità inizierà a diradarsi progressivamente, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie, soprattutto tra il tardo pomeriggio e le ore successive. I venti tenderanno a rinforzare leggermente, disponendosi moderati dai quadranti meridionali. Le temperature raggiungeranno i valori massimi della giornata, regalando una sensazione più mite e gradevole, soprattutto nelle fasi in cui il sole riuscirà a farsi spazio tra le nubi.

Sera: tempo stabile ma con nubi residue

In serata il tempo si presenterà più stabile su tutto il territorio, con assenza di precipitazioni. Permarrà tuttavia una certa nuvolosità residua, segno della fase di transizione ancora in atto. Le temperature subiranno un lieve calo, mantenendosi comunque su valori tipicamente primaverili.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 15 aprile: giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite ma senza fenomeni significativi;

giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite ma senza fenomeni significativi; Giovedì 16 aprile: condizioni in netto miglioramento con tempo soleggiato e stabile;

condizioni in netto miglioramento con tempo soleggiato e stabile; Venerdì 17 aprile: prevalenza di cieli poco nuvolosi, clima mite e stabile.

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