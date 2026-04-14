Si finge carabiniere per portare via gioielli a una anziana del quartiere Cenisia a Torino: arrestato

TORINO – Un 21enne è stato arrestato a Torino con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana, dopo essere stato sorpreso davanti alla porta dell’abitazione della vittima, in via Fratelli Bandiera nel quartiere Cenisia, mentre il raggiro era ancora in corso.

L’intervento è scattato nei giorni scorsi dopo la segnalazione arrivata alla Centrale operativa della Questura da parte del figlio della donna, che aveva intuito il tentativo di truffa ai danni della madre. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico insieme al personale del commissariato San Paolo, che hanno individuato il giovane proprio davanti all’ingresso di casa.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, poco prima l’anziana aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si era finto carabiniere. Con il pretesto di una presunta clonazione della targa dell’auto di famiglia, utilizzata – le era stato detto – per compiere un furto, il truffatore aveva convinto la donna della necessità di controllare i gioielli presenti in casa per verificarne la provenienza.

Alla vittima era stato inoltre annunciato l’arrivo di un presunto collega incaricato del controllo: poco dopo si è presentato il 21enne, bloccato però dagli agenti prima che riuscisse a portare a termine il piano.

Il giovane, residente a Napoli, è stato trovato in possesso di denaro e di alcune schede telefoniche ritenute utilizzate per il tentativo di raggiro, tutto materiale posto sotto sequestro.

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