Quali sono i 10 migliori ristoranti dove mangiare la bagna cauda a Torino

TORINO – Abbiamo parlato di fritto misto piemontese e del tradizionale bollito piemontese e nel nostro viaggio tra le tradizioni culinarie del Piemonte è oggi il turno del piatto più tipico di tutti: la bagna cauda.

Proviamo quindi a suggerirvi i 10 migliori ristoranti dove mangiare la bagna cauda a Torino. Come sempre si tratta di una selezione del tutto soggettiva e vi invitiamo a indicarci nel commenti altri locali che conoscete e che meritano una visita.

I 10 migliori ristoranti dove mangiare la bagna cauda a Torino

Tre Galline

Via Gian Francesco Bellezia, 37

Storico ristorante del Quadrilatero Romano: qui la bagna cauda è servita nel classico tegame e segue la ricetta più tradizionale.

Consorzio

Via Monte di Pietà, 23

Uno dei locali più apprezzati per la cucina piemontese contemporanea, con grande attenzione alla qualità degli ingredienti.

Osteria Antiche Sere

Via Cenischia, 9

Atmosfera autentica da trattoria di quartiere, perfetta per una bagna cauda “come una volta”.

Antica Bruschetteria Pautasso

Piazza Emanuele Filiberto, 4

Locale storico con più versioni di bagna cauda (anche senza aglio), molto amata dai torinesi.

Trattoria Sotto La Luna

Via Caprera, 54

In zona Santa Rita, propone una bagna cauda stagionale con ampia selezione di verdure.

L’Arancia di Mezzanotte

Piazza Emanuele Filiberto 11/I

Interessante per chi vuole una versione più “leggera” o senza aglio, senza perdere il gusto.

Al Gufo Bianco

Corso Dante, 129

Vicino al Valentino, punta su materie prime di qualità e preparazioni curate.

Caffè dell’Orologio

Via Oddino Morgari, 16

Tra i locali più apprezzati anche dalle classifiche online recenti per la bagna cauda.

La Piola di Reaglie

Corso Chieri, 124

Locale immerso nella collina torinese, perfetto per un’esperienza più “fuori città”.

Circolo Osteria J’Amis d’la Piola

Corso Vinzaglio, 3

Una vera piola piemontese: ambiente semplice e cucina molto fedele alla tradizione.

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