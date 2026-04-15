In vendita i biglietti per la nuova rotta estiva Cuneo–Olbia lanciata da Aeroitalia

CUNEO – A partire da oggi è possibile acquistare i biglietti del nuovo collegamento tra Cuneo e Olbia per l’estate 2026, la nuova rotta lanciata da Aeroitalia. I biglietti sono acquistabili sul sito www.aeroitalia.com e sulle piattaforme dedicate.

Dal 16 giugno al 12 settembre sarà possibile volare comodamente tra Piemonte e Sardegna con due frequenze settimanali, operate con ATR 72-600 da 68 posti. Il nuovo volo, ideato per rispondere alle esigenze dei passeggeri e promuovere il turismo, offrirà orari comodi che permetteranno di ottimizzare il tempo di permanenza in vacanza. Sia chi parte dal Nord Italia che dalla Sardegna potrà così beneficiare di collegamenti confortevoli.

Ecco i dettagli degli orari e delle frequenze:

Dal 16 giugno al 30 giugno (martedì):

Olbia → Cuneo: partenza 12.00, arrivo 13.15

Cuneo → Olbia: partenza 14.05, arrivo 15.20

Dal 7 luglio al 1° settembre (martedì):

Olbia → Cuneo: partenza 12:45, arrivo 14:00

Cuneo → Olbia: partenza 14:45, arrivo 16:00

Dal 20 giugno al 29 agosto (sabato):

Olbia → Cuneo: partenza 12:00, arrivo 13:15

Cuneo → Olbia: partenza 14:05, arrivo 15:20

Dal 5 settembre al 12 settembre (martedì e sabato):

Olbia → Cuneo: partenza 11:15, arrivo 12:30

Cuneo → Olbia: partenza 13:20, arrivo 14:35

Inoltre, nella stagione estiva 2026 Aeroitalia conferma la prosecuzione della rotta Cuneo-Cagliari, con due frequenze settimanali (giovedì e domenica), offrendo così un’ulteriore opzione di collegamento diretto tra Piemonte e Sardegna.

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