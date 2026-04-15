Record italiano di Sara Curtis a Riccione: 3° tempo al mondo nei 50 dorso

SAVIGLIANO – L’atleta saviglianese Sara Curtis continua a riscrivere la storia della velocità italiana, confermandosi come l’atleta più attesa e dominante del panorama attuale. Proprio oggi, agli Assoluti di Riccione 2026, la nuotatrice cuneese ha aggiunto un altro Record Italiano al suo palmares, polverizzando il precedente limite nei 50 metri dorso in vasca lunga.

Un primato che vale il podio mondiale

Il crono stampato a Riccione posiziona infatti l’atleta piemontese al terzo posto nel ranking mondiale stagionale. Un dato che trasforma le speranze azzurre in certezze concrete in vista dei prossimi impegni internazionali, proiettando la Curtis nell’élite assoluta della velocità mondiale.

La vittoria di oggi è il coronamento di una giornata perfetta, dove la Curtis ha confermato il suo ruolo di riferimento nazionale nella distanza, trasformando l’ottimo tempo in una vittoria netta e di peso nella finalissima. La sua progressione in acqua è parsa inarrestabile, mostrando una tecnica e una potenza che la rendono ormai la donna da battere in ogni vasca.

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