Assoluti di nuoto a Riccione, ancora un oro per Sara Curtis

SAVIGLIANO – La terza giornata del Campionato italiano assoluto di nuoto a Riccione impreziosisce il palmares della spedizione degli atleti piemontesi nella competizione. Tre le medaglie ottenute oggi (due ori e un argento), che portano a 7 il totale. Ancora protagonista la saviglianese Sara Curtis, oro nei 100 stile libero femminili in 53″40, a trentanove centesimi dal suo record italiano di 53″01 siglato in finale agli Assoluti dello scorso anno. Oro nei 200 misti per la braidese Anita Gastaldi, con una prestazione da 2’11’’06. Nei 100 stile libero maschile, argento per il primatista italiano Alessandro Miressi, torinese, che tocca in 48’’46.

Tra i risultati di rilievo della giornata, nella finale junior dei 200 Misti femminili il quarto posto della novarese Emma Crepaldi 2’19’’99.

«Sono felicissima perché la velocità italiana si sta rialzando in ottica staffetta» – ha spiegato Curtis, che pure si dice «contenta per Emma ma non pienamente della mia gara. Credo di potermi rifare nei 50 sl, dove mi sento meglio». Parole da vera campionessa, insaziabile e sempre proiettata alla prossima gara.

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