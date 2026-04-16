Gara podistica e ciclistica domenica 19 aprile a Torino: come varieranno le linee del trasporto pubblico

TORINO – Domenica 19 aprile 2026, a seguito dello svolgimento delle manifestazioni podistiche “La mezza di Torino” e “La dieci di Torino”, con arrivo e partenza da piazza Vittorio Veneto e percorsi che dal centro Città si snoderanno lungo tutta la zona del lungo Po, e della gara ciclistica “Granfondo Internazionale Briko Torino” (con partenza dal Motovelodromo di corso Casale), varieranno il servizio le linee:

6 – 7 – 8 – 9 – 13 BUS – 15 – 16 CS – 16 CD – 18 – 30 – 33 Festiva – 42 – 54 Festiva – 55 – 56 – 61 – 67 Festiva – 68 – 70 – W1 ARANCIONE – N4 ROSSA – S4 AZZURRA – S5 VIOLA – N8 ORO – N10 GIALLA – W15 ROSA – S18 BLU – W60 ARGENTO – E68 VERDE – Venaria Express – linea extraurbana 107 Torino-Gassino-Chivasso.

Tutti gli orari delle modifiche temporanee di percorso delle linee, comunica Gtt, potrebbero subire variazioni in funzione dell’andamento delle manifestazioni.

Nel dettaglio

Linea 6. Dalle ore 7.30 alle ore 11.30.

Direzione piazza Carlo Felice: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice (capolinea).

Direzione corso Gabetti: dal capolinea di piazza Carlo Felice deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.

Linea 7. SERVIZIO SOSPESO da inizio servizio alle ore 14.00.

Linea 8. Dalle ore 8.30 alle ore 9.30.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): limitata in P.za Mochino (San Mauro) con capolinea provvisorio presso la fermata n. 1577 – “Mochino Sud”.

Direzione corso Bolzano (Torino): dal capolinea provvisorio di piazza Mochino effettua inversione di marcia e prosegue per via Roma, percorso normale.

Linea 9. Dalle ore 7.30 alle ore 11.30.

Direzione corso Massimo d’Azeglio: effettua servizio passeggeri fino in corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina dove effettua la fermata n. 777 – “Madama Cristina”, quindi prosegue fuori servizio.

Direzione piazza Stampalia: riprende il servizio passeggeri dalla fermata n. 1946 – “Carlo Alberto” da cui segue il percorso normale.

Linea 13 BUS. Deviata / limitata in due fasi.

Da inizio servizio alle ore 14.00.

Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via Bertola dove viene limitata con capolinea provvisorio presso la fermata n. 2179 – “Bertola Cap”, in comune con linea 72.

Direzione piazza Campanella: dal capolinea provvisorio di via Bertola prosegue in via XX Settembre, via Pietro Micca, percorso attuale.

Linea 15. Deviata / limitata in due fasi.

1ª fase. Da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 9.30 alle ore 14.00.

Direzione piazza Coriolano: da piazza Castello angolo via Po prosegue per piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso attuale.

Direzione via Brissogne: da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, viale I° Maggio (Giardini Reali), piazza Castello, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

Direzione piazza Coriolano: da piazza Castello angolo via Po prosegue per piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), corso Regina Margherita, corso Tortona dove viene limitata con capolinea presso la fermata n. 598 – “Tortona Cap”.

Direzione via Brissogne: dal capolinea provvisorio di corso Tortona prosegue per corso Belgio, corso Regina Margherita, viale I° Maggio (Giardini Reali), piazza Castello, percorso normale.

Linea 16 CS.

1ª fase. Da inizio servizio alle ore 7.30 e dalle ore 11.30 alle ore 14.00.

Da corso Massimo d’Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 7.30 alle ore 11.30.

Da corso Einaudi deviata in corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 16 CD.

1ª fase. Da inizio servizio alle ore 7.30 e dalle ore 11.30 alle ore 14.00.

Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 7.30 alle ore 11.30.

Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Einaudi, percorso normale.

Linea 18. Dalle ore 7.30 alle ore 11.30.

Direzione piazza Sofia: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso XI Febbraio, percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Linea 30. Deviata in tre fasi.

1ª fase. Da inizio servizio alle ore 8.00.

Direzione corso San Maurizio: da piazzale Marco Aurelio deviata in corso Casale, piazza Pasini, ponte Sassi, corso Belgio, via Vanchiglia, corso San Maurizio (capolinea).

Direzione via Gozzano (Chieri): da via Napione angolo corso Regina Margherita prosegue per via Fontanesi, corso Belgio, ponte Sassi, piazza Pasini, corso Casale, piazzale Marco Aurelio, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

Direzione corso San Maurizio: limitata in corso Chieri prima di piazzale Marco Aurelio dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 2900 – “Marco Aurelio”.

Direzione via Gozzano (Chieri): dal capolinea provvisorio di piazzale Marco Aurelio effettua inversione di marcia, quindi prosegue per corso Chieri, percorso normale.

3ª fase. Dalle ore 9.30 alle ore 14.00.

Solo in direzione corso San Maurizio: da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio (capolinea). Non transita in piazza Vittorio Veneto.

Linea 33 Festiva. Dalle ore 7.30 alle ore 11.30.

Direzione piazzale Adua: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Nizza segue il percorso dei giorni feriali con capolinea provvisorio in corso Vittorio Emanuele II angolo via Rattazzi.

Direzione via Papa Giovanni XXIII (Collegno): dal capolinea provvisorio prosegue per corso Vittorio Emanuele II, percorso attuale.

Linea 42. Dalle ore 7.30 alle ore 11.00.

Solo in direzione via Marsigli: da via Genova angolo corso Spezia prosegue per via Genova, corso Bramante, via Madama Cristina, corso Dante, percorso normale.

Linea 54 Festiva. Dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

Direzione piazzale Adua: inizia il servizio passeggeri in corso Gabetti presso la fermata n. 1442 – “Gabetti Cap”.

Direzione Mongreno: da piazza Hermada deviata in corso Quintino Sella, largo Tabacchi, via Tabacchi, piazza Cavalcanti, via Cavalcanti, piazza Carrara, corso Casale, percorso normale.

Linea 55. Da inizio servizio alle ore 14.00.

Direzione corso Farini: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Napione, percorso attuale.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 56. Deviata in due fasi.

1ª fase. Da inizio servizio alle 7.30 e dalle ore 11.30 alle ore 14.00.

Direzione largo Tabacchi: da via Cernaia deviata in piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, piazza Gran Madre, percorso normale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da piazza Gran Madre angolo corso Casale deviata in corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorso attuale.

2ª fase. Dalle ore 7.30 alle ore 11.30.

Direzione largo Tabacchi: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da corso Quintino Sella deviata in corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso attuale.

Linea 61. Deviata / limitata in tre fasi.

1ª fase. Da inizio servizio alle 8.00.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale deviata in piazza Pasini, ponte Pasini, corso Belgio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele, piazza Carlo Felice dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 3582 – “Carlo Felice”.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): dal capolinea provvisorio di piazza Carlo Felice prosegue per corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Fontanesi, corso Belgio, ponte Pasini, piazza Pasini, corso Casale, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele, piazza Carlo Felice dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 3582 – “Carlo Felice”;

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): dal capolinea provvisorio di piazza Carlo Felice prosegue per corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Fontanesi, corso Belgio, lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio all’altezza del civico 20 presso la fermata n. 2320 (in comune con la linea 77).

3ª fase. Dalle ore 9.30 alle ore 14.00.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale deviata in ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice (capolinea provvisorio presso la fermata n. 3582 – “Carlo Felice”.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): dal capolinea provvisorio di piazza Carlo Felice prosegue per corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, percorso normale.

Linea 67. Dalle ore 7.30 alle ore 11.15.

Solo in direzione via Scialoja: da ponte Balbis angolo corso Massimo d’Azeglio prosegue per corso Bramante, via Madama Cristina, percorso normale.

Linea 68. Deviata / limitata in due fasi.

1ª fase. Dalle ore 7.30 alle ore 9.30.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Rossini, quindi segue il percorso normale fino in corso Belgio da dove è deviata in lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio all’altezza del civico 20 presso la fermata n. 2320 (in comune con la linea 77).

Direzione via Frejus: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, via Rossini, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.

Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 70. Da inizio servizio alle ore 14.00.

Direzione corso San Maurizio: da corso Moncalieri deviata in piazza Gran Madre dove effettua limitazione di percorso con capolinea provvisorio presso la fermata n. 480 (capolinea della linea 13).

Direzione piazza Failla (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre prosegue per corso Moncalieri, percorso normale.

Linee W1 ARANCIONE – N4 ROSSA – S4 AZZURRA – N10 GIALLA – W15 ROSA – W60 ARGENTO. Dalle ore 4.00 a fine servizio.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Po deviate in via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”), dove effettuano inversione di marcia e limitazione di percorso prima di via Po presso la fermata n. 770 – “Po”.

Direzioni via delle Querce – piazzale Caio Mario – via Massari – piazza Massaua – via Brissogne – piazza Manno: dalla fermata n. 770 – “Po” proseguono per via Accademia Albertina e seguono i percorsi attuali.

Linea N8 ORO – E68 VERDE. Dalle ore 4.00 a fine servizio.

Direzione piazza Vittorio Veneto: limitate in corso San Maurizio dopo via Vanchiglia presso la fermata n. 5044 – “Verdi”.

Direzioni piazza Sofia – via Cafasso: da corso San Maurizio proseguono per via Napione, corso Regina Margherita, via Vanchiglia, corso San Maurizio, percorsi normali.

Linea S5 VIOLA – S18 BLU. Dalle ore 4.00 a fine servizio.

Direzione piazza Vittorio Veneto: limitate in via Accademia Albertina prima di piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) presso la fermata n. 773 – “Po”.

Direzione piazza Cattaneo – via Artom: dalla fermata n. 773 proseguono per via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) dove effettuano inversione di marcia e seguono i percorsi attuali.

Venaria Express. Da inizio servizio alle ore 14.00.

Direzione Venaria: dal capolinea presso l’autostazione di via Fiochetto deviata in lungo Dora Savona, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi (dove effettua la fermata n. 244 all’angolo con via Monte di Pietà), via Pietro Micca, percorso normale.

Direzione via Fiochetto: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre (dove effettua la fermata n. 245 all’angolo con via Garibaldi), corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, autostazione di via Fiochetto (capolinea).

Linea extraurbana 107 Torino-Gassino-Chivasso.

La corsa n. 3216F con partenza alle ore 8.15 da Brusasco ed arrivo alle ore 9.40 a Torino (via Fiochetto) è deviata da SP 590 in via Po (Chivasso), circonvallazione di Chivasso, SP 11 direzione Torino, uscita Autoporto Pescarito, strada Settimo (Torino), piazza Sofia, via Bologna, lungo Dora Savona, autostazione di via Fiochetto.

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