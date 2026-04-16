Disposta l’autopsia sul corpo del notaio alessandrino Luciano Mariano. Numerosi i messaggi di cordoglio

ALESSANDRIA – Ancora scossa la città dopo l’improvvisa morte di Luciano Mariano, notaio e presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. È stato trovato ieri mattina, 15 aprile, dai Carabinieri ai piedi delle scale dell’appartamento di corso Virginia Marini dove risiedeva. Gli agenti della Polizia Scientifica hanno effettuato i rilevi del caso per ricostruire l’accaduto, ma sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria per morte traumatica, a chiarire la causa e l’ora della morte.

Le parole del Vescovo Gallese

Tra ieri e oggi si sono susseguiti innumerevoli messaggi cordoglio da parte di cittadini, rappresentanti delle istituzioni, colleghi o conoscenti, che a qualche titolo avevano avuto a che fare con la gentile e misurata personalità di Mariano. «A nome mio e della Diocesi voglio esprimere il cordoglio per l’improvvisa morte del notaio Luciano Mariano, grande benefattore del nostro territorio» – si legge in una nota della Diocesi di Alessandria – «Un uomo di pace e di azione che, con pacatezza e determinazione, ha saputo migliorare concretamente la nostra comunità. Oltre alla sua instancabile operosità, ricordo con affetto la sua profonda umiltà e la rara capacità di apprezzare il bene attorno a sé, sapendo sempre come valorizzarlo. Tra noi era nato un rapporto di profonda e reciproca fiducia, non era solo un interlocutore istituzionale, ma un uomo che condivideva una visione alta del bene comune. Porto nel cuore, in particolare, la sua autentica passione per il mondo dei giovani. Il suo desiderio più grande era che i ragazzi potessero avere uno spazio reale per sognare e immaginare un mondo migliore di questo. Per questo motivo ha sostenuto con forza e lungimiranza progetti come il Collegio Santa Chiara: uno spazio che lui vedeva non solo come una struttura, ma come un laboratorio per il futuro, un luogo dove le nuove generazioni potessero formarsi e crescere. Affidiamo la sua famiglia alla Madonna della Salve e lo ricordiamo con grande affetto al Signore, perché lo accolga nel Suo regno di Misericordia, certi che il seme di bene che ha gettato continuerà a dare frutti attraverso i giovani che tanto amava».

L’ultimo saluto del sindaco

Accorate anche le parole del sindaco Abonante, arrivate ieri: «Saluto per l’ultima volta il Notaio Luciano Mariano, Presidente in carica della Fondazione Cral. Ieri è stata una proficua giornata di lavoro tra noi, e di scambi finalizzati al ricordo di Umberto Eco e al futuro delle persone con disabilità nel contesto del progetto su autismo e capacità digitali promosso da Lions Alessandria Host. Il presente invece è questo e dobbiamo prenderne atto con dolore. Rivolgendoci ai suoi cari con un abbraccio che insieme permetta di condividere la tristezza del momento e che confermi la volontà di portare avanti il disegno di crescita e progresso per il nostro territorio iniziato, e che è dovere delle istituzioni alimentare ogni giorno. Nel tempo che il destino ha deciso di riservarci».

Lo ricorda anche l’assessore Bussalino

«La scomparsa improvvisa del notaio Luciano Mariano, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, rappresenta una perdita profonda per tutto il nostro territorio» – il rammarico dell’assessore regionale Enrico Bussalino – «Ho avuto modo di apprezzarne in più occasioni le qualità professionali, il rigore istituzionale e la grande attenzione verso la comunità, sempre al centro del suo impegno. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere il mio più sincero cordoglio alla famiglia, ai collaboratori della Fondazione e a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Il suo contributo al territorio alessandrino resterà un punto di riferimento importante».

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