Spacciava nei boschi vicino al centro abitato di Biella: arrestato un 31enne

BIELLA – Scoperta in un bosco a Biella una vera e propria postazione di spaccio. Un’indagine condotta dai Carabinieri nei primi giorni di aprile si è concentrata sulla zona boschiva di Strada della Nera, vicina al centro abitato e frequentata abitualmente da residenti. I militari hanno eseguito numerosi appostamenti e hanno scoperto una vera e propria postazione di spaccio stabile nascosta nella boscaglia, registrando un continuo viavai di acquirenti, sia in auto sia in bicicletta, ai quali venivano ceduti involucri in cambio di denaro. Il 14 aprile, poi, i Carabinieri hanno circondato l’area e bloccato un sospettato, dopo aver osservato ulteriori cessioni di stupefacente.

L’uomo, un 31 enne pregiudicato e senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 70 grammi di cocaina. Nonostante il pubblico ministero avesse chiesto per lui il carcere, la difesa è riuscita a ottenere per l’uomo la sola misura del divieto di dimora nel Biellese.

Non è la prima volta che il territorio biellese è interessato da fenomeni di “spaccio nei boschi”: a fine ottobre 2025 i Carabinieri avevano smantellato una piazza di spaccio boschiva con varie basi. Finora, però, lo spaccio aver interessato le aree boschive più periferiche della provincia, mentre in questo caso i commerci di stupefacente sono arrivati a ridosso della città.

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